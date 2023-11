Marcin Gortat z majątkiem szacowanym na 400 milionów złotych trafił na 97. pozycję w rankingu.

W czerwcu zeszłego roku po pięciu latach gry w Washington Wizards zmienił klub na Los Angeles Clippers. Pensja skoczyła mu o kolejny milion, z 12 do ponad 13 mln dolarów za sezon (…). Z klubowych pensji liczonych w milionach dolarów uzbierał gigantyczny majątek. Do tego dochodzą kontrakty reklamowe, z których rocznie polski koszykarz może zgarniać nawet 10 mln zł, a ta kwota wciąż rośnie - czytamy.

To nie koniec biznesów sportowca. Lada chwila na sklepowych półkach pojawią się batony z jego wizerunkiem! Koszykarz ogłosił współpracę z marką FreeYu (@glodni_wolnosci), oferującą funkcjonalne przekąski.

Cieszę się z rozpoczęcia współpracy z marką FreeYu. Hasło „Głodni Wolności” – idealnie wpisuje się w moje podejście do życia. Wolność wyboru, dążenie do celu, bycie sobą, zachowanie balansu w życiu, to są wartości, którymi zawsze się kieruje.– mówi Marcin Gortat komentując decyzję o podjęciu współpracy.