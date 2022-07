Anna i Robert Lewandowscy w czułych objęciach na jachcie. Odwiedziły ich inne gwiazdy!

Rodzina Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego ma prawdziwy powód do świętowania. Choć niektórzy nie mieli wątpliwości, że ten moment nadejdzie, słynna trenerka postanowiła na forum podzielić się swoim szczęściem. Gwiazdorskie małżeństwo wprost pęka z dumy i nie ma się co dziwić. Media społecznościowe już zalała lawina gratulacji. Wielkie święto w rodzinie Lewandowskich Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedno z najbardziej popularnych małżeństw w polskim show-biznesie, i nie tylko. Gwiazdorska para może pochwalić się naprawdę pokaźnym gronem fanów, którzy wcale niekoniecznie interesują się sportem. Jak się okazuje, w życiu rodziców Klary i Laury wydarzył się kolejny ważny moment. Anna Lewandowska natychmiast podzieliła się wesołą nowiną na swoim InstaStories, jednak tym razem, to Robert Lewandowski znalazł się w blaski jupiterów. Paulina Krupińska, Julia Kuczyńska, Arkadiusz Milik, a także tysiące fanów nie mogło powstrzymać się od gratulacji pod najnowszym zdjęciem Roberta Lewandowskiego, które opisał jednym zdaniem - Zrobiliśmy to! Kolejne? 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 - pytała z niedowierzaniem żona Sebastiana Karpiela-Bułecki. Tak, kolejne! Jak się okazuje, rok 2021 okazał się dla Roberta Lewandowskiego nieprzerwanym pasmem sukcesów, których dokonał w poprzednim roku. Słynny piłkarz i napastnik klubu Bayern Monachium przygarnął pod swoje skrzydła nowe trofeum, bo nie dość, że z wraz z drużyną właśnie wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata w Katarze, to jeszcze został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju i otrzymał Złotą Piłkę KMŚ. Nic dziwnego, że Annie Lewandowskiej zabrakło słów, a zdjęcie swojego męża, które opublikowała na InstaStories, podpisała jedynie uroczymi emotikonami. Gratulujemy!...