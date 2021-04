W tym body zakochała się Anna Lewandowska i Julia Wieniawa! Na Instagramie te modele mają tysiące fanek

Seksowne body, najlepiej to klasyczne w kolorze czarnym, to podstawa w szafie każdej kobiety. Wiedzą o tym doskonale polskie gwiazdy, w tym Anna Lewandowska czy Julia Wieniawa, które postawiły na swoje ulubione modele marki Undress Code, która na Instagramie zaczyna bić prawdziwe rekordy popularności. Marka Undress Code stawia na ultra kobiece i ultra seksowne projekty, pięknie eksponujące nasze atuty w bardzo wyrafinowany sposób. Nic więc w tym dziwnego, że w ich modelach zakochało się wiele polskich gwiazd. Poniżej zobaczcie modele, które skradły nasze serca, oraz Anny Lewandowskiej i Julii Wieniawy.

Zobacz także: Anna Lewandowska założyła ten płaszcz i oszaleliśmy! Na wyprzedaży w Reserved kupisz niemal identyczny za 99 zł

1. Oto najpiękniejsze body, jakie udało się nam znaleźć! To propozycja marki Undress Code - body Cosmic Love w kolorze czarnym ma piękny dekolt na plecach z wiązaniem w kokardę. Zakryty przód i pięknie wyeksponowane plecy to prawdziwe arcydzieło. Zakochałyśmy się w tym modelu bez opamiętania!

Undress Code

2. Julia Wieniawa wygląda w tym body jak milion dolarów. Delikatne siateczkowe połączone z welurem. Seksowne, ale jednocześnie niewymuszone.

Instagram/Julia Wieniaa

Ten model to Body It Suits You. Możesz założyć je do garnituru, i ujawnić dopiero nocą jego całą okazałość, jednak wystające rękawy z siateczki będą wskazywały na to, że masz na sobie coś niezwykłego. Do baru na drinka biegnij w body zestawionym ze spodniami z wysokim stanem, gwarantujemy, że będziesz wyglądać bosko. Z przyjaciółkami natomiast załóż to samo body do spódnicy i kozaków!

Undress Code

3. Jakiś czas temu czarnym welurowym body pochwaliła się Anna Lewandowska. Fani zakochali się w tej seksownej propozycji z podkreślonymi ramionami. To body to również projekt Undress Code. Czarne body Maneater to powrót do kultowych lat 90., a w nim poduszka na ramię pokazuje, że mocne, a jednocześnie kobiece kształty, są zawsze w modzie. Długie rękawy body skutecznie ochronią Cię przed zimnem, a idealny krój zagwarantuje, że będziesz wyglądać świetnie w każdej sytuacji.

Instagram/Anna Lewandowska

To ten model - Meaneter. Jest nadal w sprzedaży i kosztuje 340 złotych.