Anna Lewandowska uczy Klarę anatomii! Zaskakujące, ile 3-latka wie o ciele człowieka

Anna Lewandowska jest świadomą mamą, która dba o prawidłowe odżywianie swoich dzieci, bo wie, jak ważna dla rozwoju dziecka jest zdrowa dieta. Teraz trenerka opublikowała na Instastories relację, na której pokazała, jak uczy 3-letnią Klarę anatomii. Okazuje się, że dziewczynka doskonale wie, z czego składa się ciało człowieka. Klara chłonie wiedzę z prawdziwą przyjemnością. Tylko spójrzcie!

Anna Lewandowska uczy Klarę anatomii!

Anna Lewandowska stara się zadbać o wszechstronny rozwój Klary. Na co dzień dziewczynka chodzi w Niemczech do przedszkola, dzięki czemu od dziecka uczy się kilku języków. 3-latka często ćwiczy ze swoją mamą i widać, że pasję do sportu ma we krwi, a teraz gwiazda pokazała, jak uczy córkę podstaw anatomii. Klara bez problemu rozpoznaje niemal wszystkie organy wewnętrzne. To zaskakujące, jak dużo dziewczynka wie o ciele człowieka.

To jednak nie wszystko! Anna Lewandowska pochwaliła się nowymi zdjęciami córek, które podczas ferii zimowych spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu. Trenerka w nowym wpisie podkreśliła, że to bardzo ważne, aby dzieci każdego dnia miały szansę bawić się na zewnątrz!

Wykorzystujcie dobrą pogodę, zabierajcie maluchy na zewnątrz, kiedy tylko możecie🚶‍♀️Każda aktywność fizyczna to krok w stronę lepszego samopoczucia 👉 Każda minuta przyjemnego spaceru, energicznego marszu i krótkiej przebieżki liczy się do codziennej porcji ruchu 🤸 - zachęca Anna Lewandowska.

Tylko spójrzcie na urocze zdjęcia Klary!

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! To jej ulubiona "partnerka treningowa"

Instagram

Anna Lewandowska dba, aby jej dzieci dużo czasu spędzały na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu.