Anna Lewandowska uczy córkę literek. 3-letnia Klara doskonale bawi się poznając alfabet

Anna Lewandowska coraz częściej publikuje na Instagramie zdjęcia ze swoimi córeczkami. Co prawda gwiazda konsekwentnie chroni ich wizerunek w sieci nie pokazując ich twarzy, ale Klara i Laura często pojawiają się na fotografiach w mediach społecznościowych. Trenerka wielokrotnie podkreślała, że jej 3-letnia córka jest bardzo mądrą i odpowiedzialną dziewczynką, a teraz pokazała jak spędzają wspólnie czas na... nauce literek.

Tak 3-letnia Klara uczy się!

Anna i Robert Lewandowscy jako rodzice chcą umożliwić swoim dzieciom rozwój pasji i dbają o ich edukację już od najmłodszych lat. Klara chodzi do przedszkola w Niemczech, gdzie na co dzień ma styczność z językiem obcym. A w domu to Anna Lewandowska stara się odkrywać przed dziewczynką świat nauki i uczy ją liter:

ROZWÓJ to PODSTAWA! Zawsze powtarzam. To, co będziemy pokazywać naszym dzieciom od najmłodszych lat, zaprocentuje w ich przyszłości i TO JAK BĘDZIEY JE WSPIERAĆ budując poczucie własnej wartości! - napisała gwiazda pod wspólnym zdjęciem.

Internauci popierają Annę Lewandowską i piszą wprost, że czas spędzony z dzieckiem na wspólnej nauce w formie zabawy zawsze procentuje. Fanki trenerki zainteresował też fakt, że dba ona o naukę języków obcych od najmłodszych lat, bo to procentuje w przyszłości.

Czas z dziećmi to podstawa udanej relacji👏🏻 Oj tak języki obce to podstawa 👏 Nauka angielskiego dla maluchów to świetna sprawa

Zobaczcie, jak pilną uczennicą jest Klara Lewandowska!

Klara uwielbia spędzać czas z mamą i siostrą.

Instagram

Na Instagramie Anny i Roberta Lewandowskich nie brakuje rodzinnych zdjęć pełnych czułości.