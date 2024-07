Anna Lewandowska od niemal roku konsekwentnie realizuje swój plan na karierę w naszym kraju. Jej blog cieszy się coraz większą popularnością, organizowane są grupowe treningi w całej Polsce, a niebawem na rynku ma się ukazać też pierwsza książka jej autorstwa. Nic więc dziwnego, że Lewandowskiej wróży się przebicie dotychczasowej "królowej fitnessu". Przypomnijmy: To już pewne - żona Lewandowskiego chce przebić Chodakowską. Znamy jej plany

Rosnąca popularność Lewandowskiej sprawia też, że staje się ona coraz atrakcyjniejszą partnerką dla dużych marek, które chętnie angażują ją do kolejnych kampanii reklamowych. Kilka miesięcy temu Anna została zaangażowana do reklamy Nike, której efekty powinniśmy podziwiać już niebawem. To jednak nie koniec - Lewandowska została właśnie ambasadorką marki Rexona. Żona Roberta wystąpi w kampanii reklamowej pod hasłem "Możesz więcej". Pierwsze efekty tej współpracy ukażą się na rynku w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Zgodnie z przypuszczeniami, ten rok będzie należał do Anny Lewandowskiej. Poniżej pierwsze zdjęcie z kampanii Rexony - dobry wybór na ambasadorkę?

