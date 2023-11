Pytanie internautki bardzo oburzyło żonę Roberta Lewandowskeigo. Anna nie wytrzymała i dodała, jeszcze parę zdań. Choć zwróciła się do fanki „kochana”, wpis nie należał raczej do miłych.

Kochana, ale spójrz z drugiej strony, Was jest tysiące, a ja 1... Jeśli w co drugim poście ktoś sugeruje w komentarzach, że jestem w ciąży, a w mediach mniej więcej, co tydzień... Ah bo wiele osób też zapomina, że to prywatna sprawa... - zaczęła Anna.

Do głowy by mi nie przyszło, że zdjęcie z bratem to oznaką podsycania plotek. Nigdy tego nie robiłam i nie robię - zakończyła.