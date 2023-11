W rankingu wpływowych Polek i Polaków publikowanym przez „Wprost” Anna i Robert Lewandowscy znaleźli się niedawno na bardzo wysokim piątym miejscu. Wcześniej oboje zadebiutowali na liście najbogatszych: Robert z majątkiem 352 mln złotych, a Anna – 28 mln złotych.

Lewandowscy chyba też oswoili się już ze swoim majątkiem, bo wreszcie zaczęli odpowiadać dziennikarzom na pytania, których przez lata unikali jak ognia – o pieniądze!

„Nie spadły nam z nieba. My ich nie wygraliśmy ani nie dostaliśmy, tylko zarobiliśmy”, powiedziała Anna Lewandowska .

„Nie kupiłem sobie ferrari po to, żeby trzymać je w garażu. Nie będę przepraszać za to, że ciężko pracowałem i doszedłem do momentu, w którym jestem”, dodawał Robert Lewandowski.