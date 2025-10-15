Anna Lewandowska wybrała się do Nowego Jorku, by wziąć udział w imprezie marki Victoria’s Secret. Jak sama przyznała, było to jedno z jej marzeń. Podekscytowana trenerka opowiadała swoim obserwatorkom o emocjach towarzyszących wydarzeniu i nie mogła się doczekać, aż zobaczy na żywo modelki w słynnych skrzydłach. Udział w pokazie to kolejny przystanek w intensywnym grafiku celebrytki, która ostatnio odwiedziła również Warszawę, Paryż i Barcelonę.

Anna Lewandowska na pokazie Victoria’s Secret

Choć wydarzenie marki Victoria’s Secret było głównym celem wizyty, uwagę mediów i nowojorskich kobiet przyciągnęła sama Anna Lewandowska. Jej obecność na imprezie nie przeszła bez echa, jednak największym zaskoczeniem okazała się niespodziewana reakcja Nowojorczanek. To nie pokaz, a wygląd polskiej trenerki skradł show!

Anna Lewandowska wyznacza nowy trend w Nowym Jorku

Lewandowska szczegółowo relacjonowała swoją podróż do Nowego Jorku. Pochwaliła się m.in. zakupami oraz patentem na udane wyjazdy: zdrowe jedzenie, dużo wody, nawilżanie twarzy i... „dużo uśmiechu”. Okazuje się, że to właśnie jej uśmiech i włosy zrobiły największe wrażenie na mieszkankach Nowego Jorku. Anna zdradziła, że była zatrzymywana na ulicy przez kobiety, które pytały ją o kolor włosów. Dodała też zdjęcie, na którym widać, jak jedna z kobiet fotografuje jej fryzurę telefonem.

A tu na ulicy (już kolejna osoba) pyta mnie o mój kolor włosów napisała na Instagramie.

W dalszej części Anna Lewandowska dodała, że zamierza polecać usługi swojego fryzjera „nawet na drugim końcu świata”. Choć Lewandowska nie zdradziła konkretnego koloru ani marki farby, jej wizerunek wyraźnie zainspirował mieszkanki Nowego Jorku. Czy to początek nowego trendu? Jeśli tak, to możliwe, że fryzura Anny Lewandowskiej wkrótce będzie hitem nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych.

Włosy Anny Lewandowskiej hitem Nowego Jorku! Kobiety zatrzymują ją na ulicy instagram/annalewandowska

Anna Lewandowska podbija świat mody — od Paryża po Nowy Jork

Obecność Anny Lewandowskiej w Nowym Jorku to tylko jeden z etapów intensywnego podróżniczego grafiku celebrytki. Niedawno odwiedziła Warszawę, gdzie promowała linię biżuterii sygnowaną własnym nazwiskiem. Później pojawiła się na Tygodniu Mody w Paryżu, gdzie oglądała pokaz Victorii Beckham – swojej inspiracji. Z Paryża wróciła błyskawicznie do Barcelony, gdzie uczestniczyła w evencie promującym swoją siłownię. Teraz przyszedł czas na Nowy Jork – a tam jej włosy zyskały status symbolu stylu.

Trenerka personalna robi furorę w mediach, a międzynarodowa prasa często sięga po jej opinię. Niedawno Anna Lewandowska wypowiedziała się szczerze o serialu o Victorii Beckham.

