Robert Lewandowski, gwiazda FC Barcelony i kapitan reprezentacji Polski, zaskoczył fanów na Instagramie. Piłkarz opublikował wideo, na którym prezentuje się z wyraźnie zapuszczonym wąsem. To nie jest jednak zmiana wizerunku dla żartu, bo Robert Lewandowski zaangażował się w kampanię Movember 2025, mającą na celu zwiększenie świadomości na temat profilaktyki nowotworowej u mężczyzn. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 38 mln osób, co sprawia, że jego apel może dotrzeć do szerokiej publiczności. Jak sam podkreślił, dbanie o zdrowie to wyraz prawdziwej siły.

Listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. podkreśla w nagraniu Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski w kampanii na rzecz profilaktyki raka Movember 2025

Akcja Movember to wyjątkowa kampania społeczna, która odbywa się każdego listopada. Jej głównym symbolem są zapuszczone wąsy, które mają za zadanie przyciągnąć uwagę i namówić mężczyzn do badań i rozmów o zdrowiu. Kampania ma charakter edukacyjny na temat raka prostaty, raka jąder i problemów dotyczących zdrowia psychicznego. Udział w kampanii Movember wzięli m.in. Bartosz Zmarzlik, Bartosz Kurek, Robert Makłowicz, Borys Szyc, Jakub Błaszczykowski i prezydent Karol Nawrocki.

W 2025 roku do akcji dołączył Robert Lewandowski, publikując wideo w mediach społecznościowych, w którym zachęca do badań profilaktycznych. Piłkarz po raz pierwszy pokazał się z wąsami i wzbudziła tym faktem ogromną uwagę.

Ważny apel Roberta Lewandowskiego do mężczyzn

Apel Roberta Lewandowskiego w ramach Movember 2025 ma ogromną moc. Piłkarz jako jeden z najbardziej wpływowych sportowców w Polsce i na świecie wykorzystał swoją popularność, aby zwrócić uwagę innych mężczyzn na temat ich zdrowia

W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę. Ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, o siebie i o innych. Listopad to także miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Bo silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie – mówi Robert Lewandowski na Instagramie

Instagram @rl9

Zobacz także: