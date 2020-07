Anna Lewandowska rozpoczęła ostrą walkę o powrót do formy. Ile kilogramów chce zrzucić?

Dwa miesiące temu rodzina Lewandowskich powiększyła się o nowego członka rodziny – córeczkę Laurę. Anna Lewandowska mimo zmęczenia towarzyszącego świeżo upieczonym mamom, czuje się bardzo dobrze. Trenerka nie ukrywa, że przez ostatnich kilka miesięcy nie trenowała tak, jak zazwyczaj, dlatego po konsultacjach z lekarzem zdecydowała się popracować nad sylwetką i wypracować formę idealną! Trenerka rzuciła wyzwanie nie tylko sobie, ale też zaprzyjaźnionym gwiazdom i fankom, które zaprosiła do programu treningowego „Fighter Challenge”. Jak czytamy w "Party", w drugiej ciąży Anna przytyła 12 kilogramów, z których do zrzucenia zostało... zaledwie kilka. Trudno w to uwierzyć, bo gdy patrzy się na Anię podczas treningów live, po ciążowym brzuszku nie został już prawie ślad. Jak Lewandowska walczy o formę?

Ania karmi piersią, dlatego wykonuje lekkie ćwiczenia, idealne dla mam. Walczy o dobrą kondycję, a nie o wagę – mówi jedna z uczestniczek jej treningów.

Doskonałą figurę Lewandowska zawdzięcza też skomponowanej przez siebie diecie. Z menu obliczonego na 1800 kalorii dziennie wykluczyła pszenicę, laktozę, gluten i rośliny strączkowe, nie łączy też w jednym posiłku białka z węglowodanami. Wy też dalibyście radę?

Nie ma wątpliwości, że na rodzinnych wakacjach Lewa będzie zachwycać sylwetką.

