Jak Ania i Robert Lewandowscy zamierzają spędzić wakacje? Co mają w planach?

Najbliższe tygodnie będą dla Anny i Roberta Lewandowskich bardzo pracowite. Czy znajdą czas na rodzinne wakacje? Wrócili do Polski po półrocznej nieobecności! Anna i Robert Lewandowscy przylecieli do kraju w komplecie – z dwiema córeczkami. Dopiero teraz najbliżsi mogli poznać sześciotygodniową Laurę. W siódmym niebie były zwłaszcza obie babcie, dlatego Anna bez obaw na chwilę zostawiła pod ich opieką córki i mogła się zobaczyć z dawno niewidzianymi znajomymi i wspólnikami w biznesie. To właśnie z nimi para zawsze spędza wakacje w pięknych zakątkach Europy. Czy to oznacza, że Lewandowscy szykują się już na urlop?

Okazuje się, że jeszcze trochę na ten moment poczekają. Robert musiał wrócić do Monachium na ostatni mecz Bundesligi, by świętować tytuł mistrza Niemiec. A ponieważ jeszcze nie wiadomo dokładnie, jak dalej ułożą się mecze Ligi Mistrzów, Lewandowscy nie mają do końca sprecyzowanych urlopowych planów.

Na pewno część wakacji spędzą w swoim domu na Mazurach, a część za granicą”, zdradza „Fleszowi” znajomy pary.

Na razie jednak Anna skupia się na załatwianiu spraw biznesowych w Warszawie: zajmuje się m.in. promocją swojej książki o zdrowych słodyczach i firmą oferującą diety pudełkowe.

W niedzielę Anna wystartowała również z nowym wyzwaniem Fighter Challenge. Po paru tygodniach połogu może już wrócić do ćwiczeń, więc zdecydowała się pomóc swoim fankom w zrzuceniu zbędnych kilogramów po pandemii. Co kilka dni będzie zapraszać jedną z gwiazd i ćwiczyć z nią online.

„Każdy z nas z czymś walczy, z kompleksami, zbędnymi kilogramami, o lepsze samopoczucie. Udowodnijmy sobie, że wygrywamy”, mówi na Instagramie”.

Więcej o Ani przeczytacie w najnowszym magazynie "Flesz":