Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z idealnie płaskim brzuchem i w sieci rozpętała się burza. Jedna z Internautek napisała krytyczny komentarz, w którym podejrzewa, że trenerka retuszuje swoje zdjęcia publikowane na Instagramie. Niedawno pojawiły się zdjęcia paparazzi, na których widać, że gwiazda ma widoczny brzuszek po ciąży. Jaka jest prawda? Anna Lewandowska postanowiła zareagować i zdradziła, jaka jest prawda!

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie w sportowym stroju z odsłoniętym brzuchem, który jest idealnie płaski. To zaskoczyło jedną z Internautek, która chce poznać prawdę, czy trenerka retuszuje swoje zdjęcia i jaka jest prawda z jej powrotem do figury po ciąży:

Widac ciazowy brzuch. Osobiscie nie mam nic do tego bo to jak najbardziej normalne tylko po co zaklinac rzeczywistosc na insta? - napisała jedna z Internautek pod zdjęciem Anny Lewandowskiej z idealną figurą.