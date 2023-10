Anna Lewandowska zmartwiła fanów, gdy zdali sobie sprawę, że ponad dwa tygodnie była nieaktywna w mediach społecznościowych. "Gdzie jesteś? - pytali. Szybko okazało się, że trenerka wybrała się na wakacje, które chciała spędzić z dala od mediów społecznościowych. Teraz relacjonuje co działo się na wyprawie jej życia, a fani nie szczędzą jej złośliwości. Wszystko przez jeden szczegół.

Po tym, jak żona Roberta Lewandowskiego zdecydowała się na przerwę na Instagramie, management musiał wydać oświadczenie, by wyjaśnić internautom, dlaczego Anna Lewandowska zniknęła z sieci. Okazało się, że wraz z przyjaciółką wybrała się na tygodniową wyprawę z plecakami na Dominikanę. Teraz w sieci pojawiło nagranie dokumentujące tę przygodę:

Chociaż nowe nagranie wywołało poruszenie wśród fanek Anny Lewandowskiej, a wielu fanów nie ukrywa zazdrości i również chciałoby przeżyć takie emocje, nie zabrakło również tych, którzy postanowili wypomnieć Annie Lewandowskiej, że jej tydzień z dala od mediów społecznościowych w tym momencie nie ma sensu:

Ten komentarz wywołał dyskusję pod postem:

- dokładnie to samo pomyślałam ????

- Telefon to też aparat, można go mieć przy sobie ???? miłego dnia ❣️

- Wygląda na to, że w relacji są również zdjęcia z drona

- A aparat to nie istnieje? ????????‍♀️

- Najważniejsze to się przyczepić ????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️ Co za ludzie ????