Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie mocny wpis, w którym poruszyła temat szybkiego powrotu do pracy po ciąży. Trenerka najwyraźniej ma już dość krytycznych uwag, pytań dotyczących jej pracy i komentarzy, w których internauci piszą wprost, że to dzieci są najważniejsze. Anna Lewandowska zabrała ostatnio swoje córki na obóz treningowy, a teraz zdradziła, jak sobie radziła. Sprawdźcie, co dokładnie napisała żona Roberta Lewandowskiego!

Anna Lewandowska o szybkim powrocie do pracy

Zaledwie kilka dni temu zakończył się letni obóz treningowy zorganizowany przez Annę Lewandowską. Na Camp by Ann w Dojo Stara Wieś trenerka nie pojawiła się sama, na obozie towarzyszyły jej córeczki, Klara i Laura- Klara w tym roku skończyła cztery lata, a Laura ma nieco ponad roczek. Wygląda na to, że pojawienie się dziewczynek na obozie treningowym wywołało pytania o powrót Anny Lewandowskiej do pracy.

Zobacz także: Anna Lewandowska z córką na lotnisku. Klara leci z mamą na obóz treningowy!

Trenerka postanowiła rozprawić się z pytaniami o szybki powrót do pracy po ciąży!

@annalewandowskahpba, Instagram

Anna Lewandowska powiedziała dość i stanowczo zareagowała na pytania o powrót do pracy i aktywność zawodową przy małych dzieciach.

Macierzyństwo, a praca… 🤔

Na tegoroczny obóz pojechałam z dziećmi.

Nieeee, oczywiście nie sama. Miałam pomoc, bo Camp by Ann - treningi, wykłady, rozmowy z dziewczynami, organizacja - to moja praca i tak jak wszystkie pracujące mamy potrzebuję wsparcia. Klara brała udział w niektórych treningach, w formie zabawy, Laurka jest jeszcze na to za mała 🙈 Mimo wszystko to nie było łatwe. Z jednej strony chcesz oddać się pracy, która jest Twoją pasją, z drugiej - dziewczynki widzą mamę i... chcą tylko do mamy.

Na obozie jak zwykle spotkałam mnóstwo niesamowitych kobiet i poznałam ich wyjątkowe historie. Każda inna 🧩Większość z nich to też pracujące mamy- zaczęła swój wpis Anna Lewandowska.

ONS

Ile razy słyszałyście:

„Tak szybko wróciłaś do pracy? A co z dziećmi? Dla mnie dzieci są najważniejsze!”

Zastanawiam się, na jakiej podstawie ktoś uważa, że skoro pracuję to dla mnie nie?!

Od kogo padają takie pytania?

Od kobiet, ale i od mężczyzn, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Może ktoś kiedyś im tak powiedział i uważają, że tak trzeba? Że to wyraz troski? Hm…

A przecież i bez takich „życzliwych” uwag macierzyństwo nie jest łatwe. Prawda?- pisze dalej trenerka. Wiem, że każda z nas robi wszystko najlepiej, jak potrafi dla swoich dzieci! One zaś najwięcej uczą się przez obserwację. Warto więc pokazać im się jako osoba zadowolona z życia, zadowolona z siebie. Po to, by w przyszłości również i one wyrosły na kobiety i mężczyzn zadowolonych z życia, spełnionych- dodała.

Internauci są zachwyceni szczerym wpisem Anny Lewandowskiej.

- super wpis Aniu👏

- Aniu jesteś niesamowita !!!! 🙉👏🏽❤️😍😍😍😍

- Świetnie napisane! 👏❤️- piszą fani.

Zobaczcie cały wpis trenerki i jej urocze zdjęcie z córkami!

Zobacz także: Białe koszule do pracy i na początek roku szkolnego w stylu Ani Lewandowskiej. Za 39 zł w Sinsay kupisz hitowy model