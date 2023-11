2 z 5

Anna Lewandowska często udowadnia, że sama radzi sobie z Klarą i nie ma tłumu niań do pomocy. Mimo że trenerka na co dzień ma mnóstwo obowiązków i projektów oraz jest bardzo aktywna, to jednak to właśnie ona musi wstawać w nocy do płaczącego dziecka. Każda pracująca mama z pewnością wie, o czym mowa!

content:11_678,1_37505:GALGallery