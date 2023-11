Wiemy, jak Anna Lewandowska zachowuje się na planie swojego programu w TVN! Kiedy ogłoszono, że Anna na stałe dołączy do ekipy „Dzień dobry TVN” i będzie tam realizować cykl reportaży „Sztuki walki”, wszyscy zadawali sobie pytanie, jakim okaże się pracownikiem. Kapryśną gwiazdą czy zaangażowaną w produkcję profesjonalistką? Jak udało nam się dowiedzieć, odpowiedź na to pytanie jest korzystna dla Anny.

Anna Lewandowska gwiazdą TVN?

Jak Anna Lewandowska zachowuje się w pracy?

„Oprócz tego, że jest otwarta, pogodna i potrafi słuchać ludzi z zaangażowaniem, jest kompetentna, bo sama jest aktywnym sportowcem”, mówi Ewa Baj, producentka „Dzień dobry TVN”.

Zdaniem członków ekipy, którzy pracują z Lewandowską, sportsmenka przejmuje się swoimi zadaniami i nie ma żadnych niecodziennych wymagań. Nie przylatuje na plan prywatnym odrzutowcem ani nie przyjeżdża luksusową limuzyną. Podobno podróżuje z całą czteroosobową ekipą, przygotowującą ten cykl programów. Szybko zintegrowała się ze współpracownikami, jest lubiana, a pracujący z nią fachowcy są pod wrażeniem jej kreatywności. Nie jest też tak, że Ania wpada na plan na chwilę. Jest pełnoprawnym członkiem ekipy i spędza na zdjęciach ze wszystkimi sporo czasu.

„Do tej pory korzystałam z siły Internetu. Ale telewizja daje mi nowe możliwości pokazania tego, co jest ważne – mówi „Fleszowi” Lewandowska.

Sportsmenka przez całą wiosnę będzie jeździć po Polsce i kręcić zdjęcia do „Sztuk walki”. Odwiedziła już m.in. amazonki w Łodzi i piłkarki amatorki w Poznaniu. A to dopiero początek jej pracy! Anna chce pojechać do kobiet z koła gospodyń wiejskich i klubu nordic walking. Skąd taki dobór bohaterek?

„Chciałabym przedstawić widzom niezwykłe kobiety z całej Polski, które pokazują, że w grupie jest siła, i które często w trudnych życiowych sytuacjach wzajemnie się inspirują i wspierają – tłumaczy Lewandowska.

Anna Lewandowska nie gwiazdorzy na planie DD TVN!

