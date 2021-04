Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z córkami i pyta fanów: "Nie tak wygląda mama z Instagrama?"

Anna Lewandowska co jakiś czas pokazuje swoje dzieci w uroczych, rodzinnych sytuacjach. Trenerka nie raz podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina. Niedzielne popołudnie okazało się być idealnym czasem do spędzenia go z rozbawionymi córkami. Ania pokazała mało "instagramowe" zdjęcie i napisała, czego nauczyły ją jej własne dzieci. Fani są jak zwykle zachwyceni, nie tylko urodą dziewczynek, ale także szczerością wpisu Ani.

Anna Lewandowska opisuje popołudnie z Klarą i Laurą: "Weszły mi na głowę"

Anna Lewandowska spędzała miły dzień z Klarą i Laurą. Dziewczynki bawiły się z mamą na kanapie. Zdjęcie, jakie pokazała trenerka, jest oczywiście bardzo mało wyraźne i nie widać na nim dokładnie twarzy dziewczynek. Widać jednak, że śmieją się i wspaniale bawią z mamą i... wchodzą jej na głowę!

Weszły mi na głowę ❤️👩‍👧‍👧

Nie tak wygląda mama z Instagrama?😂



To one nauczyły mnie odpuszczać, zwalniać, leniuchować… 🧘 Uwielbiam takie rodzinne, niespieszne niedziele 🥰 Niedziela to dla mnie czas dla rodziny, czas odpoczynku.

Trenerka zaznacza przy okazji, jak bardzo ważny jest odpoczynek i jak ważne jest, by się mu poddać, gdy organizm zdecydowanie tego potrzebuje. Przemyślenia trenerki podzielają oczywiście jej fani, ale nie byliby sobą, gdyby nie odnieśli się do dwóch przesłodkich córek Ani:

Ale fajne dziewczyny! ❤️ tez uwielbiam takie rodzinne niedziele ! ❤️❤️ Jak słodko!! Super Aniu, że pokazujesz, że nie zawsze jest tak kolorowo jak wszyscy myślą. To jest niesamowicie ważne w dzisiejszych czasach👏❤️ Właśnie tak wygląda prawdziwa mama 😉👍 Trzy skarby naszego Lewego ❤️❤️❤️❤️ Klara to mała Ania,a Laurka mały Robert ❤❤leniwe niedziele najlepsze 🤗🤗🤗 - zauważają fani.

Też uważacie, że córki Lewandowskich to ich małe kopie?

Klara i Laura rosną jak na drożdżach. Fani nie dowierzają, że dziewczynki są już tak duże!