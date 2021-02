Anna Lewandowska znów z brzuszkiem! Ta fotka nie uciszy plotek o trzeciej ciąży! 

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z brzuszkiem! Trenerka opisała, jak ważne jest, żeby dbać o siebie w trakcie ciąży. Lewandowska dodała wiele wzruszających słów o stanie błogosławionym. Zdjęcie poruszyło fanów, szczególnie na tle ostatnio wypowiedzianego przez trenerkę zdania o tym, że marzy o powiększeniu rodziny. Pod jednym z rodzinnych zdjęć jedna z fanek napisała: "Po każdym kolejnym dziecku wygląda pani coraz lepiej. Chciałabym tak". Ania Lewandowska odpisała wówczas: "Dziękuję. Hihi planuję więcej". Nic więc dziwnego, że Ania uwielbia mówić o tym tak wyjątkowym dla kobiet czasie i temu właśnie poświęciła swój najnowszy post.

Anna Lewandowska pokazała teraz piękne zdjęcie z brzuszkiem. Większość fanów spieszyła już z gratulacjami, jednak szybko okazało się, że zdjęcie jest jedynie wspomnieniem jednej z ciąż trenerki. Do postu Ania dołączyła wymowne zdjęcie:

Dziewczyny, ciąża to niezwykły czas, ale też ogromne wyzwanie. Zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, suplementacja - to wszystko ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla zdrowia dziecka, ale też dla nas samych. Dbajcie o siebie! 🥰 Ktoś niedługo będzie Was bardzo potrzebował 👶 - napisała Ania.