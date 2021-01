Anna Lewandowska i Rober Lewandowski to jedno z najpopularniejszych małżeństw nie tylko w polskim show-biznesie. Światowej sławy piłkarz i wielokrotna mistrzyni karate wzięli ślub ponad siedem lat temu, a dziś są już rodzicami 3-letniej Laury i kilkumiesięcznej Klary. Czy jednak ich rodzina ponownie się powiększy? Choć w grudniu pojawiły się spekulacje dociekliwych fanów, dotyczące wiadomości o trzeciej ciąży Anny Lewandowskiej, teraz Anna Lewandowska nie pozostawiła nam żadnych wątpliwości.

Rodzinna Anny i Roberta Lewandowskich się powiększy? Jest komentarz trenerki

Anna Lewandowska cieszy się nie mniejszą sławą niż jej mąż, a także naprawdę pokaźnym, bo milionowym gronem fanów. Sportsmenka i prawdziwa bizneswomen, która od lat motywuje kobiety i promuje zdrowy tryb życia w mediach społecznościowych, w ramach noworocznego, sportowego wyzwania udostępniła na swoim Instagramie kolejny trening, pod którym nie zabrakło pozytywnych komentarzy internautek, które włączyły się do "zabawy", a wiele z nich odnosiło do się do sylwetki Anny Lewandowskiej, która po dwóch ciążach wciąż zachwyca.

Po każdym kolejnym dziecku wygląda Pani coraz lepiej 🔥😍 chciałabym tak.

Właśnie wtedy trenerka zdobyła się na osobiste wyznanie dotyczące jej rodziny. Jak się okazuje, choć póki co Anna Lewandowska nie jest w ciąży, już myśli o kolejnym dziecku.

dziękuje ❤️ hihi planuję więcej

Trzeba przyznać, że ten komentarz nie pozostawia żadnych wątpliwości, a rodzina Anny i Roberta Lewandowskich jeszcze się powiększy!

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pobrali się w 2013 roku. Od tego czasu są jednym z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie, i nie tylko! Jakiś czas temu gwiazda postanowiła pochwalić się niepublikowanymi zdjęciami z ich ślubu.

Instagram

Dziś gwiazdy sportu mają już dwójkę dzieci - Laurę i Klarę.

Instagram

Trenerka wyznała jednak, że planuje kolejne potomstwo! Wszystko wskazuje więc na to, że ich rodzina za jakiś czas się powiększy!