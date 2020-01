Anna Lewandowska pokazała zdjęcie w bikini! Ma już naprawdę duży brzuszek! A czego nie je w ciąży?

Anna Lewandowska opublikowała swoje zdjęcie w bikini i pochwaliła się ciążowym brzuszkiem! Ania, razem z mężem i córką, już od kilku dni wypoczywają w ciepłych krajach. Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie trenerki w bikini! Anna Lewandowska jest już w zaawansowanej ciąży i jak widać, jej brzuszek jest już naprawdę bardzo widoczny.

Nowy Rok to .. nowy rozdział, nowe podejście do rożnych spraw. Chciałabym przypomnieć jak ważną rolę w naszym życiu zajmuje prawidłowe żywienie. Zwłaszcza będąc w ciąży. Niewątpliwie, świadome podejście do tego tematu będzie najlepszym prezentem, jaki możemy sprawić sobie lub dziecku- Anna Lewandowska napisała pod zdjęciem.