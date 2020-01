Anna i Robert Lewandowscy z córką spędzili Sylwestra w ciepłych krajach! Zobaczcie piękne zdjęcia

Anna i Robert Lewandowscy postanowili w tym roku spędzić Sylwestra mniej hucznie niż mieli w zwyczaju to robić do tej pory. Anna i Robert wyjechali do ciepłych krajów w grudniu na wakacje, które postanowili połączyć z Sylwestrem. Plaża, piękna pogoda, letnie stylizacje... Tak wyglądała ich sylwestrowa noc! Zazdrościmy!

Sylwester Ani i Roberta Lewandowskich

Anna Lewandowska spodziewa się drugiego dziecka - już za kilka miesięcy małżeństwo powita na świecie synka albo córeczkę - dlatego tym bardziej w tym wyjątkowym czasie chciała się zrelaksować i postawić na czas spędzony tylko z najbliższą rodziną.

Lewandowscy pochwalili się na Instagramie wspólnym zdjęciem z ich obchodów Sylwestra, a Ania dodatkowo złożyła życzenia swoim fanom:

(...) 2020🙏✨ Z całego serca życzymy Wam i sobie, aby był to rok zrealizowanych wyzwań i spełnionych marzeń...🤗 Życzymy Wam również dużo miłości, ciepła i ZDROWIA. Bądźcie dla siebie kochani❣️ dla bliskich i przyjaciół,🙏 Dziękuję za to, że byliście tu ze mną w 2019 roku🙏❤ PS. Ten rok rozpoczynam na boso... Tak jak kocham najbardziej - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Anna i Robert Lewandowscy doskonale wiedzą, że rok 2020 będzie dla nich wyjątkowy. Małżeństwo spodziewa się drugiego dziecka. Tak w tym roku obchodzili Sylwestra. Anna ubrana w czarną sukienkę maxi bez ramiączek, a Robert w białej klasycznej koszuli z krótkim rękawkiem i w różowych szortach. Totalny luz!

Robert z córką!

Anna Lewandowska uwielbia eksponować swój brzuszek. Ciąża to wspaniały stan - i Ania chce to podkreślać na każdym kroku.

Anna Lewandowska w drugiej ciąży stawia na stuprocentową naturalność. Wakacje to dla niej okazja do zrezygnowania np. z makijażu.