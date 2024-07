Anna Lewandowska pokazała kolejne zdjęcie z wakacji z Robertem Lewandowskim! Zakochani na co dzień mają mało czasu dla siebie, ponieważ ich grafiki są bardzo napięte. Ostatnio pozwolili sobie jednak na dwudniowe wakacje. Do tej pory Anna Lewandowska i jej mąż nie zdradzali, gdzie wypoczywają. Najnowszym zdjęciem na Instagramie trenerka rozwiała wątpliwości. Okazuje się, że zakochani spędzają wolny czas w Niemczech i mają cudowne widoki. To jednak nie wszystko! Gwiazda oprócz zdjęcia dodała też cudowny opis na temat swojego męża. Takie wyznanie na pewno zrobiło wrażenie na Robercie Lewandowskim:

Dobrze jest mieć przyjaciela w osobie, która jest Ci najbliższa – to wielkie szczęście.

Już w sobotę Anna Lewandowska poprowadzi duży trening w Gdańsku, dlatego ten urlop musiał skończyć się tak wcześnie. Robert z kolei zacznie przygotowania do kolejnych rozgrywek w ramach Ligi Mistrzów. Zazdrościcie im takich wakacji?

