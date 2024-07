1 z 5

Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na gorące wakacje! Co prawda było to trudne zadanie, ponieważ oboje są niezwykle zapracowani, ale udało im się wyrwać z Monachium na kilka dni. Anna już za kilka dni poprowadzi trening fitness karate cardio w Gdańsku, zaś Robert przygotowuje się do kolejnych spotkań w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów (ostatnio strzelił aż dwa gole!). Trenerka jest niezwykle szczęśliwa, że będzie mogła spędzić dwa dni z piłkarzem:

Nareszcie! Prawie dwa dni tylko we dwoje. ????????Odpoczywamy z Robert Lewandowski Ja ładuję baterie na trening w Gdańsku! ???? już za trzy dni...! Nie mogę się doczekać! - napisała Anna Lewandowska.

Gdzie odpoczywa sportowa para? Tego nie wie nikt. Widoki jednak zachwycają! Zobaczcie zdjęcia z wakacji Anny i Roberta Lewandowskich.

