Anna Lewandowska pokazała uroczy filmik, na którym Klara mówi pierwsze słowo! Internautka: "Następny będzie syn". Wymowna reakcja gwiazdy!

Anna Lewandowska pochwaliła się w relacji na Instastories uroczym filmikiem, na którym widać jak Klara podejmuje pierwsze próby wypowiadania słów i najwyraźniej stara się powiedzieć tata! Robert Lewandowski jest zachwycony radosną Klarą i zachęca ją do rozmowy. Ta sytuacja sprawiła, że jedna z fanek trenerki sugeruje wprost, że rodzina Lewandowskich znów się powiększy i tym razem będzie to chłopiec! Skąd takie przypuszczenia? Nie uwierzycie, jak zareagowała na nie Anna Lewandowska...

Internautka przewiduje, że rodzina Lewandowskich się powiększy! "Następny będzie syn"

Anna Lewandowska od czasu do czasu umieszcza na Instastories urocze filmiki z córkami. Tym razem opublikowała nagranie na którym widać, jak Klara "rozmawia" w kuchni ze swoim tatą. Okazuje się, że dziewczynka powoli wypowiada pierwsze sylaby, które składają się w słowo tata. Za każdym razem, kiedy dziewczynka je wypowiada Robert Lewandowski zachęca ją do dalszej rozmowy:

Słucham, coś chcesz od taty? Naprawdę? Serio? Wszystko powiedziałaś? - mówi uśmiechnięty Robert Lewandowski do Klary.

Niektóre fanki Anny Lewandowskiej nie mają wątpliwości, że skoro dziewczynka próbuje już powiedzieć tata to znak, że kolejnym dzieckiem pary będzie chłopiec.

No to jak mówi tata, a nie mama to następny będzie syn jak nic. U mnie u każdego z rodziny to się sprawdziło - czytamy w zaskakującym komentarzu.

To zaskakujące stwierdzenie spodobało się jednak Annie Lewandowskiej, która udostępniła screen komentarza i dodała: O proszę!

Jak wiadomo Anna Lewandowska już we wcześniejszych wywiadach mówiła wprost, że być może zdecyduje się na kolejne dziecko. Co prawda komentarz rozbawił trenerkę, ale wyraźnie widać, że przypadł jej do gustu!

