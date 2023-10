Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories pokazała wyjątkowy kadr ze swoimi cókami. Na zdjęciu możemy zobaczyć, jak młodsza pociecha trenerki przegotowała się na rozpoczęcie roku szkolnego. Wygląda na to, że mała Laura już nie może doczekać się powrotu na zajęcia! To najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Reklama

Laura Lewandowska już szukuje się do szkoły

Anna Lewandowska znów jest aktywna w sieci. Ostatnio okazało się, że Anna Lewandowska podczas nieobecności na Instagramie spełniła marzenie i wybrała się w wyjątkową podróż z przyjaciółką. Teraz trenerka wróciła już do domu i znów możemy zobaczyć, jak wygląda jej codzienność. Żona Roberta Lewandowskiego pokazała m.in. jak jedna z jej córek szykuje się do powrotu do szkoły. Okazuje się, że mała Laura najwyraźniej ma już dość wakacji i nawet w domu chodzi z plecakiem na plecach.

Ktoś już nie może się doczekać roku szkolnego- napisala dumna mama.

Zobacz także: Robert Lewandowski dostał niezwykły prezent na 35. urodziny. W tle ogromne liczby

Instagram @annalewandowska

Trenerka podczas relacji na InstaStories opublikowała urocze zdjęcie córek. Jak widać, Laura jest już gotowa na rozpoczęcie roku szkolnego. Rok temu Anna Lewandowska pokazała, jak wyprawiła córki do szkoły i wówczas okazało się, że Laura wybrała dla siebie wielki fioletowy plecak- tym razem jednak zdecydowała się na tornister z logo klubu w którym gra jej tata, Robert Lewandowski.

Zobacz także: Edyta Pazura gorzko o relacji z Lewandowskimi. "Nie przyjaźnimy się"

Instagram @annalewandowska

Reklama

Wasze pociechy również już nie mogą doczekać się rozpoczęcia roku szkolnego, tak jak mała Laura Lewandowska?