Anna i Robert Lewandowscy ponad 2 lata temu po raz pierwszy zostali rodzicami. Wtedy na świat przyszła córeczka pary - Klara. Nie jest żadną tajemnicą, że od tego momentu Lewandowscy ukrywają wizerunek swojej pociechy. Na ich profilach w social mediach nie znajdziemy zdjęć, na których widać twarz Klary. Para uwielbia pokazywać swoją córkę, ale zawsze odwróconą do obiektywu tyłem lub bokiem. To oczywiście już powszechna praktyka wśród gwiazd, to samo robią m.in. Marina, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska czy Joanna Liszowska.

Reklama

Teraz jednak Anna Lewandowska zdecydowała się na odważny krok i po raz pierwszy pokazała twarz Klary! Zobaczcie poniżej!

Anna Lewandowska pokazała twarz Klary

Tego nikt się nie spodziewał! Anna Lewandowska zdecydowała się w końcu pokazać twarz swojej 2-letniej córeczki. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała słodkie zdjęcie dziewczynki siedzącej w uroczym zabawkowym domku. Rozmarzona Klara spogląda przed siebie i wygląda na bardzo zadowoloną. Sami zobaczcie:

Przy okazji Anna Lewandowska zdradziła, jaki spędza czas ze swoją pociechą:

Moja mała marzycielka ???? z bajki. Każdego dnia obserwuję jak poznaje świat... ???? W takim domku dzieją się różne magiczne rzeczy - urządzamy przyjęcia, odpoczywamy po chwilach wspólnego szaleństwa, zagłębiamy się w świat baśni czy też bajek o Puciu???? Ba, nawet i oglądamy bajki ( wiemy jak jest ???????? i nie ma co ukrywać, bajki typu Świnka Pepe i inne???? gdyby ktoś mnie zapytał dwa lata temu... O jakąkolwiek bajkę tego typu...????????‍♀️ Kto by pomyślał, że teraz znam Pepe i George???? ). A Wasze pociechy chodzą już do PRZEDSZKOLA? Jakie emocje Wam towarzyszą? - napisała trenerka.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu zdjęcia twarzy Klary wyciekły w social mediach za sprawą Mariny, która przez przypadek pokazała fotografię z córeczką Lewandowskich na swoim profilu na Instagramie. Być może to był moment zwrotny w życiu Anny i Roberta i para w końcu zdecydowała, że przestanie tak bardzo ukrywać twarz swojej córki? Jak myślicie, czy teraz zdecydują się częściej ją pokazywać?

Do tej pory Anna Lewandowska nigdy nie pokazywała córeczki przodem

East News

Rodzice do tej pory strzegli wizerunku Klary

Instagram