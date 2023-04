Anna Lewandowska pokazała nowe biuro. "Pięknie i elegancko" - komentują fani

Życie Roberta i Anny Lewandowskich zmieniło się od czasu głośnego transferu piłkarza do FC Barcelony. Trenerka fitness powoli przyzwyczaja się do hiszpańskiej rzeczywistości i przygotowuje swoje konto na Instagramie pod nowych obserwatorów. Coraz więcej postów Anny Lewandowskiej wybrzmiewa w języku angielskim. Mimo to, polscy internauci nie dają o sobie zapomnieć. Pod niedawnym postem gwiazdy, na którym pokazuje aktywny dzień na plaży z dziećmi, pojawił się kąśliwy komentarz od jednej z internautek. Anna Lewandowska jej tego nie darowała. Nie tylko odpowiedziała na zarzut ale także wywołała do odpowiedzi Roberta Lewandowskiego. Anna Lewandowska odpowiada na zarzut o "życie na pokaz" Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Transfer piłkarza do FC Barcelony spowodował serię zmian w ich życiu. Po ośmiu latach spędzonych w Niemczech, Robert i Anna Lewandowscy przeprowadzili się do nowego domu w Barcelonie . Przejście sportowca do hiszpańskiej ligi, sprawiło, że Robert Lewandowski i jego żona muszą mierzyć się obecnie z uciążliwą, międzynarodową sławą. Ostatnio francuski dziennik posądził Annę Lewandowską o blokowanie transferu męża do nowego klubu. Gwiazda stanowczo zaprzeczyła fałszywym informacjom na jej temat. Po drobnej aferze zdecydowała się wrócić do nowej, hiszpańskiej codzienności i zrelacjonowała na Instagramie aktywny dzień na plaży ze swoimi córkami. Niestety, jej spokój zaburzyła jedna z internautek, która zarzuciła Annie Lewandowskiej "życie na pokaz". Serio ciągniesz wszędzie osoby, które Cię nagrywają? Bosz… Wszystko, żeby tylko pokazać. I nie, tak nie wygląda "aktywna" mama, tylko taka, która właściwie nic innego nie ma do roboty, bo wszystko inne za nią robią - napisała oburzona internautka....