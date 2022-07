Anna Lewandowska pokazała fałdki na brzuchu: "Brzuch jak harmonijka" 

Anna Lewandowska nie przestaje zachwycać! Choć ma za sobą dwa porody, to jednak patrząc na jej formę, naprawdę ciężko w to uwierzyć. Gwiazda właśnie pochwaliła się przepięknym zdjęciem w skąpym bikini, dzięki czemu możemy podziwiać jej niesamowite kształty. Gdy internauci zobaczyli jej umięśniony i wyrzeźbiony brzuch, dosłownie oniemieli z zachwytu. Zobaczcie sami, jak wygląda brzuch Anny Lewandowskiej - mamy dwójki dzieci! To niesamowite jak szybko osiągnęła tak spektakularne efekty. Zobacz także: Anna Lewandowska w boskim kostiumie kąpielowym za 500 zł! Podobny kupicie w Sinsay za 50 zł Anna Lewandowska w skąpym bikini prezentuje swój sześciopak na brzuchu Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co słychać u pięknej trenerki. Od kilku tygodni gwiazda przebywa razem ze swoimi córeczkami, Klarą i Laurą, w słonecznej Hiszpanii, a niedawno do swoich dziewczyn dołączył również Robert Lewandowski . Według medialnych doniesień, podobno trenerka i jej mąż zdecydowali się na zakup luksusowej willi na Majorce . Sami zainteresowani na razie jednak nie potwierdzili oficjalnie tych rewelacji, jednak przedłużający się pobyt całej rodzinki w tym miejscu oraz nagrania, na których Klara wybiera się do przedszkola , dają wszystkim do myślenia. Anna Lewandowska co chwila chwali się pięknymi zdjęciami z bajecznej Hiszpanii, a fani nie mogą się napatrzeć na piękne widoki z Majorki. Jednak tym razem to piękna trenerka skupiła całą uwagę fanów, a dokładnie jej brzuch! Gwiazda zapozowała do zdjęć przy basenie w skąpym bikini. Oczywiście patrząc na te fotki nie sposób nie zwrócić uwagi na przepiękną figurę żony Roberta Lewandowskiego. Gdy jednak zobaczycie zdjęcie, na którym w pełnej...