Anna Lewandowska pokazała, czego Klara uczy się pod okiem Roberta Lewandowskiego! Nie chodzi o sport

Anna Lewandowska ma mnóstwo powodów do dumy, jeżeli chodzi o jej rodzinę. Nie tylko może świętować zawodowe sukcesy swoje jak i Roberta Lewandowskiego, ale przede wszystkim podziwiać nowe zainteresowania i osiągnięcia swoich małych córeczek. Trenerka pokazała właśnie, jak Klara Lewandowska spędza czas z tatą. Przy okazji zabawy poznaje tajniki nauk ścisłych! Czy za kilka lat to właśnie one okażą się jej mocną stroną?

Klara Lewandowska polubi nauki ścisłe?

Klara Lewandowska pomimo tego, że ma dopiero nieco ponad 3,5 roku już nie raz wprawiła w osłupienie nie tylko rodziców ale również ich wiernych fanów. Nie od dziś wiadomo, że starsza córka Lewandowskich podobnie jak jej rodzice uwielbia sport. Już w wieku niespełna 3 lat potrafiła zrobić cały trening dla dorosłej osoby, pod okiem mamy. Nie raz pojawiała się na treningach mamy i z pewnością była niepodważalną motywacją dla wszystkich uczestników.

Teraz okazuje się, że Klara Lewandowska ma jeszcze jedno zainteresowanie. Tym razem nie jest jednak związane ze sportem a... naukami ścisłymi! Przy okazji zabawy z rodzicami i robienia popularnego slime'a, robiła również swoje pierwsze eksperymenty chemiczne. Zabawnymi nagraniami ze wspólnej zabawy pochwaliła się Anna Lewandowska.

- Oł jeszcze troszeczkę - mówiła zaciekawiona Klara, przelewając płyn ze strzykawki do próbówki

- Jak chcesz, żeby się wylało - dodawał rozbawiony Robert Lewandowski zza kadru

Klara ma już sporo zainteresowań jak na tak małą dziewczynkę. Jak myślicie, w którą stronę pójdzie jak już będzie w wieku szkolnym?

Lewandowscy są dumni ze swoich córek i chętnie pokazują ich kolejne sukcesy oraz nowe zainteresowania w sieci.