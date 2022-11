Anna Lewandowska pokazała całą twarz Klary, a Laura zrobiła pierwsze zdjęcie mamie!

Anna Lewandowska opublikowała zaskakujące zdjęcie Klary i w końcu pokazała całą twarz dziewczynki. Co prawda, zarówno trenerka, jak i jej córka bawią się w domowe spa i mają nałożone maseczki, ale i tak widać, że starsza córka trenerki to cała mama. Z kolei Laura ma duszę artystki! Zobaczcie, jakie zdjęcia robi 2-latka...

Anna Lewandowska zaskoczyła wspólnymi zdjęciami z córkami!

Anna Lewandowska od początku łączy macierzyństwo i pracę zawodową, ale już od dawna jej córki coraz częściej goszczą w mediach społecznościowych swojej znanej mamy. Ostatnio trenerka przedstawiła Klarę Lewandowską jako swoją następczynię, która nie obawiała się wystąpić na treningu przed tysiącami kobiet, a teraz żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, że starsza córka coraz częściej ją naśladuje:

Pamiętacie czasy, gdy uwielbiałyście naśladować swoją mamę? U nas w ruch poszły już mamy buty, biżuteria a teraz glinki🙈…Z Klarą mamy wspólne Phlov👩‍❤️‍👩

Urocze zdjęcie Anny Lewandowskiej skomentowała jej przyjaciółka Paulina Krupińska, która przyznała, że już jako dziecko też uwielbiała takie zabawy. Z kolei inne fanki żartują, że niebawem Klara będzie pożyczała ubrania z szafy swojej mamy:

Ja już byłam fanka pielęgnacji jak malutka dziewczynka i tak mi zostało:))) - napisała Paulina Krupińska Jeszcze chwila i będzie podbierać ciuchy🙈

Trenerka szczerze przyznała, że już się to zdarza i wygląda na to, że Klara Lewandowska oprócz pasji do sportu odziedziczy też miłość do mody.

Czasem już przymierza 🙈

To nie koniec niespodzianek! Anna Lewandowska pochwaliła się też pierwszym swoim zdjęciem, które zrobiła jej Laura. Trzeba przyznać, że 2-latka już teraz doskonale potrafi uchwycić wyjątkową chwilę. Sami zobaczcie!

Instagram / annalewandowskahpba

Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywa, że jest córki mają ze sobą świetny kontakt i ona sama jest pod wrażeniem ich relacji i uczuć, jakimi się darzą.

Instagram @annalewandowska