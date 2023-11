Anna Lewandowska znów wywoła ogromne emocje - gwiazda pochwaliła się brzuszkiem i wspomniała o ciąży... Ale nie myślcie, że ma to cokolwiek wspólnego z kolejnym potomkiem, wręcz przeciwnie! Anna Lewandowska znalazła bowiem swoją fotografię sprzed 2 lat, gdy jej córeczka Klara miała 4,5 miesiąca. Zobaczcie poniżej, jak po ciąży prezentowała się trenerka. My właśnie zbieramy szczęki z podłogi.

Anna Lewandowska 4,5 miesiąca po porodzie

Nie jest żadną tajemnicą, że Anna Lewandowska błyskawicznie wróciła do formy po porodzie. Trenerka nie ukrywała, że rodziła Klarę naturalnie, a poród miała bardzo ciężki, jednak mimo tego, już miesiąc później zachwycała idealnie płaskim brzuchem. Teraz z kolei na swoim Instagramie pokazała fotografię, która została zrobiona 4,5 miesiąca po ciąży i... trudno uwierzyć, że Anna Lewandowska kiedykolwiek rodziła dziecko! Jej brzuch na zdjęciu jest nie tylko płaski, ale perfekcyjnie umięśniony. Do takiej formy niektórzy dochodzą latami i to bez względu na płeć.

Nie da się ukryć, że ciało Anny Lewandowskiej to dowód wyjątkowo ciężkiej pracy. Nic dziwnego, że trenerka jest inspiracją i wzorem dla tysięcy kobiet. W końcu niejedna chciałaby tak wyglądać, mimo że nigdy nie była w ciąży. Przypomnijmy też, że brzuszek Anny Lewandowskiej po porodzie stał się tematem niemal dyskusji narodowej. Wszyscy komentowali fakt, że trenerka tak szybko wróciła do formy. Nie brakowało zachwytów, ale i krytycznych opinii, które wskazywały na to, że Anna Lewandowska wpędza inne kobiety w kompleksy. A jakie jest wasze zdanie? Trenerka wpędza w kompleksy czy motywuje do ćwiczeń?

Anna Lewandowska zachwyca figurą

Brzuch trenerki to marzenie niejednej kobiety

