1 z 7

Anna Lewandowska zdradza sekret płaskiego brzucha po ciąży

Anna Lewandowska odniosła się do afery wokół jej brzucha po ciąży. Na blogu żony Roberta Lewandowskiego pojawił się post z poradami dla kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do aktywności fizycznej. Przypomnijmy, że trenerka w zaledwie miesiąc po przyjściu na świat swojej córeczki Klary, Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem swojego płaskiego i umięśnionego brzucha. Gwiazda fitnessu zachwyciła tym wiele osób, ale również naraziła się krytykę. Zarzucano jej, że publikacja tego zdjęcia wywoła kompleksy w wielu kobietach, które mają problem z powrotem do sylwetki po urodzeniu dziecka. Anna Lewandowska zamieściła na swoim blogu wpis, w którym radzi kobietom, co powinny robić, by uzyskać dobre efekty. Pisze też o tym, czego robić nie powinny.

Zobacz też: Mała Klara pokrzyżowała plany na wieczór Annie Lewandowskiej :) "Zadecydowała, jak to boss..."

Co dokładnie radzi Anna Lewandowska młodym mamom? Przeczytacie na następnych stronach fotogalerii.

Polecamy: Ania Lewandowska musiała zwolnić tempo po urodzeniu Klary! Z czego zrezygnowała?