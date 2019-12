Anna Lewandowska pochwaliła się świąteczną stylizacją Klary. Jaką sukienkę wybrała?

Anna Lewandowska już jakiś czas temu zaczęła przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Trenerka upiekła pierniczki, pochwaliła się też pięknie udekorowaną choinką. Teraz pokazała sukienkę, którą wybrała dla Klary na święta. Zobaczcie, na jaki model się zdecydowała! Dziewczynka będzie wyglądała uroczo w ślicznej sukience z białym kołnierzykiem. Tylko spójrzcie!

Świąteczna stylizacja Klary Lewandowskiej

Anna Lewandowska jakiś czas temu na Instastories otwarcie mówiła o tym, że jej córka nie chce nosić sukienek i najczęściej wybiera wygodne dresy. Trenerka szanuje decyzję dziewczynki i rozumie, że woli nosić ubrania, w których czuje się komfortowo. Jednak święta Bożego Narodzenia to specjalna okazja, a co za tym idzie, wymaga odpowiedniej oprawy. Na tę okazję Anna Lewandowska wybrała dla dziewczynki piękną bordową sukienkę z uroczym białym kołnierzykiem. Ten prosty, a zarazem elegancki model to projekt marki Petite Maison ze specjalnej kolekcji dla BabybyAnn.

Wełniana sukienka w kształcie litery "A" kosztuje 249 zł. Ten model idealnie sprawdzi się nie tylko na święta, ale można ją nosić na wiele okazji w okresie jesienno-zimowym. Klara Lewandowska będzie wyglądała uroczo w tym modelu!

Anna i Robert Lewandowscy z całą pewnością w święta pochwalą się rodzinnym zdjęciem. Wtedy będzie można zobaczyć, jak Klara wygląda w bordowej sukience z kołnierzykiem!

Co sądzicie o świątecznej stylizacji Klary Lewandowskiej?

Na co dzień Anna Lewandowska wybiera dla Klary wygodne ubrania