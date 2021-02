Anna Lewandowska planuje powiększenie rodziny! Gwiazda powiedziała o trzecim dziecku

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Słynna para może pochwalić się nie tylko wieloma sukcesami, ale również pięknym rodzinnym życiem przy boku ich dwóch córeczek - 3-letniej Klary i niespełna rocznej Laury, które na Instagramowym profilu znanej trenerki robią prawdziwą furorę. Nic więc dziwnego, że fani z zainteresowaniem śledzą ich losy, a w internecie co chwila wybuchają pogłoski, czy przypadkiem rodzina Lewandowskich niebawem się nie powiększy. Teraz już wszystko jasne, bo Anna Lewandowska właśnie zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące trzeciego dziecka.

Anna Lewandowska planuje powiększenie rodziny

W swoich mediach społecznościowych Anna Lewandowska dzieli się nie tylko planami treningowymi, czy poradami dotyczącymi zdrowej diety, ale równie chętnie opowiada o macierzyństwie. Już nie raz słynna trenerka przyznała, że planuje mieć jeszcze większą gromadkę dzieci, a teraz po raz kolejny podsyciła ciekawość fanów. Jak się okazuje, gwiazda doskonale odnajduje się w roli mamy, ale również cioci, a na jej InstaStory pojawiły się nagrania z weekendu, który spędzała na zabawie z maluchami i to nie tylko swoimi. Wtedy też na jednym z nagrań zdobyła się na wyznanie, które z pewnością poruszyło jej fanki.

Może powinnam pomyśleć o trzecim dziecku. Pewnego dnia na pewno

Czyżby Anna Lewandowska już tęskniła za ciążowymi czasami? Musimy przyznać, że naprawdę do twarzy jej z niemowlakiem na rączkach. Co na to Robert Lewandowski? Jak widać zawrotna, sportowa kariera nie stanowi dla niego żadnej przeszkody w tacierzyństwie, a każdą wolną chwilę poświęca swoim pięknym córeczkom i żonie. Trzymamy kciuki, by marzenia Anny Lewandowskiej o jeszcze większej rodzinie się spełniły, chociaż kto wie, może już teraz się spełniają? Ciekawość podsyca kolejne zdjęcie, które trenerka udostępniła w swojej relacji. Fotografię, na której Robert Lewandowski obdarowuje ją czułym pocałunkiem podpisała w dość nietypowy sposób.

2X

Czy dwójka, piłka i serduszko to nawiązanie do ostatnich sukcesów piłkarza, a może chodzi już o zupełnie inną "piłeczkę"?

Instagram

Anna Lewandowska doskonale spełnia się w roli mamy. Gwiazda już wcześniej wspomniała, że myśli o kolejnym dziecku.

Instagram

Czy rodzina Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego niebawem się powiększy? Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejną wypowiedź gwiazdy.