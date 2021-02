Ciężka noc u Lewandowskich. Zmęczona Ania pokazała zdjęcie: "Wykrakałam"

Anna Lewandowska na swoim InstaStory pokazała nowe zdjęcie. Widzimy na nim wyraźnie zmęczoną trenerkę, która na rękach trzyma Laurę. To zdecydowanie nie była łatwa noc w domu Lewandowskich! Co się stało? Ania wszystko wyjaśniła fanom.

Zmęczona Anna Lewandowska o swojej ciężkiej nocy

Anna Lewandowska zdecydowanie nie może narzekać na nudę w swoim życiu. Realizuje kilka ważnych projektów zawodowych, w które zawsze angażuje się na sto procent, prowadzi Instagram i dba o kontakt z fanami. Zawsze znajduje także czas na trening i przygotowanie zdrowych posiłków. Co chwila dowiadujemy się również o jej nowych sukcesach i musimy przyznać, że jesteśmy pełni podziwu, jak bardzo pracowita i przy tym doskonale zorganizowana jest Ania.

Ale, co najważniejsze, Anna Lewandowska jest przecież mamą dwóch uroczych córeczek. Na początku maja Klara skończy 4 latka, a druga pociecha Lewandowskich, Laura, będzie świętować swój pierwszy rok życia. Wygląda na to, że dziewczynki mają mnóstwo energii i potrafią dać się we znaki swoim rodzicom.

Ostatnio jednak gwiazda pisała, że jej dzieci raczej nie dokazują w nocy i grzecznie chodzą spać. Niestety, tym razem w domu Lewandowskich, noc była nieprzespana. Ania pokazała zdjęcie, na którym wyraźnie zmęczona trzyma na rękach Laurę i dodała:

Wczoraj pisałam, że dzieci synchronicznie idą spać... Ehe... to wykrakałam. Znacie to? - napisała Anna Lewandowska.

Chyba każdy rodzic doskonale zna ten problem! Trzymamy kciuki, aby takich nocy, było jak najmniej :)

Instagram

Już za trzy miesiące, Lewandowscy będą świętować urodziny swoich córeczek! Obydwie dziewczynki urodziły się na początku maja. Klara skończy 4 latka, a Laura roczek.