Anna Lewandowska pisze o słabszym dniu. Kto poprawił jej humor? Nie chodzi o Roberta...

Wywiad Anny Lewandowskiej dla "Wprost", w którym po raz pierwszy tak szczerze odniosła się do tematu aborcji wywołał niemałe poruszenie w mediach i jest szeroko komentowany. Słowa żony Roberta Lewandowskiego znalazły się również w artykule tygodnika "Do rzeczy", a skomentować je postanowił sam Mateusz Morawiecki. Jednak wpis premiera zniknął po godzinie. Co się stało? Mateusz Morawiecki komentuje wywiad Anny Lewandowskiej Anna Lewandowska w rozmowie z Szymonem Krawcem dla "Wprost" zadeklarowała się jako osoba wierząca i napisała wprost, że sama nie zdecydowałaby się na aborcję: Jestem osobą wierzącą, moja mama nakręciła film o Stanisławie Leszczyńskiej, której dr Mengele kazał w Auschwitz zabijać każde nowo narodzone dziecko. A ona w obozie była aniołem dla matek, odebrała 3 tys. porodów. To jest przecież nasza rodzina. Ciocia mojej mamy. Dlatego sama nie zdecydowałabym się na aborcję. Ale szanuje to, że ktoś może mieć inne zdanie – mówiła Anna Lewandowska w wywiadzie dla „Wprost”. Wypowiedź Anny Lewandowskiej zacytował tygodnik "Do rzeczy" i tymi słowami zapowiedział go w mediach społecznościowych: Żona najlepszego polskiego piłkarza w jasny sposób zadeklarowała, że jest przeciwniczką aborcji - tak tygodnik "Do rzeczy" zapowiedział artykuł na Facebooku. Zobacz także: Anna Lewandowska już nie ukrywa twarzy Laury! Pokazała buzię córki w całej okazałości Ten post zdecydował się skomentować sam premier Mateusz Morawiecki, a jego wpis był widoczny jedynie przez godzinę, a następnie został usunięty. W tym czasie komentarz premiera polubiło ponad 2 tys. osób: To nie jest (tylko) kwestia bycia wierzącym - to jest po prostu etyczne...