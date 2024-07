Anna Lewandowska ostatnio cały swój wolny czas spędza ćwicząc. A to pływa, a to jest na siłowni, a teraz pokazała, że ćwiczy jogę. I zachęca do tego inne przyszłe mamy. Co na to Kasia Kępka? Trenerka wpisała się w komentarze na Instagramie Lewej. Ostatnio Kępka żartowała ostatnio w naszym wywiadzie, że w ćwiczeniach w ciąży była "prekursorką", a co z jogą? :)

Wynika z tego, ze Kępka bardzo popiera działania Lewandowskiej. Post Ani o jodze polubiły też Kinga Rusin i Paulina Sykut-Jeżyna oraz parę inny znanych osób.

Szukaliśmy zdjęć jak Kasia Kępka ćwiczy jogę w ciąży, ale nie znaleźliśmy, chyba, że coś nam umknęło:) Kasia urodziła swoją córeczkę Jagnę na początku listopada. Kępka cały czas w ciąży ćwiczyła na siłowni i w listopadzie 2016 nakładem wydawnictwa Edipresse Książki ukazał się jej podręcznik "Trening funkcjonalny. Twoja przemiana w 3 miesiące".

Anna Lewandowska na zdjęciu jak ćwiczy jogę nie wygląda, jakby była w 6 miesiącu ciąży, ma tak płaski brzuszek.

Kasia Kępka ma teraz 2 miesięczną córkę Jagnę. Podobno Lewandowska też spodziewa się córeczki.