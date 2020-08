Anna Lewandowska pokazała romantyczne zdjęcie z Robertem Lewandowskim. W kilku słowach zdradziła sukces ich związku 

Anna Lewandowska zdobyła się na intymne wyznanie dotyczące Roberta Lewandowskiego. Opublikowała w sieci romantyczne zdjęcie z mężem, a to co o nim napisała totalnie rozczuliło fanów. Kilka prostych słów rozłożyło internautów na łopatki. Czy właśnie o to czym napisała, jest sekretem ich wielkiej miłości?

Zobacz także: Po zwycięstwie w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski chwali się zdjęciem z rodziną! Tym razem nie zasłonił twarzy Klary!

Anna Lewandowska wyznaje miłość Robertowi Lewandowskiemu

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to duet idealny. Są szczęśliwymi rodzicami dwóch pięknych córeczek, a jednocześnie spełniają się zawodowo. Oboje są mistrzami w swoich dziedzinach. Jednocześnie są dla siebie niezastąpionym wsparciem. Internauci uwielbiają obserwować ich relacje. Anna Lewandowska postanowiła podzielić się bardzo romantycznym zdjęciem z mężem. Na ujęciu, które zamieściła na Instagramie widać jak wtula się w ramiona Roberta Lewandowskiego. Publikacja takiego zdjecia nie jest przypadkowa. Trenerka zamieściła również wzruszający i niezwykle ważny wpis:

Przyjacielem jest ten, dzięki któremu stajemy się każdego dnia lepsi i czujemy się sobą ✨❤️

Te kilka prostych słów wzruszyło internautów. Czyżby Anna Lewandowska zdradziła właśnie tajemnicę swojej pięknej relacji? Fani w stu procentach zgodzili się z trenerką:

- No dokładnie, widać i czuć tę miłość!!! Chyba jedyny związek taki prawdziwy szczery w show biznesie;))) - Ojjj maja wtykę u tego Najwyższego;))♥︎

- Takiej miłości jaką siebie darzycie, to na prawdę można szukać w tych czasach ze świecą, gratulacje i pozdrowienia dla Was :) ❤️

- Widać LOVE gołym okiem ❤️❤️❤️😘

- Jedno zdjęcie a pokazuje WSZYSTKO ❤️

- To jest właśnie najpiękniejsze ❤️ Mąż Przyjaciel ❤️ nie ma lepszej relacji !

Nic dodać nic ująć!

Zobacz także: Gorące powitanie superbohatera! Tak Ania Lewandowska przywitała Roberta w domu... co za pocałunek!

Anna Lewandowska opublikowała romantyczne zdjęcie z Robertem Lewandowskim. Ależ oni są szczęśliwi

Cudownie jest patrzeć na ich uczucie! Ze względu na dynamiczną karierę zarówno Roberta Lewandowskiego jak i Anny Lewandowskiej, musieli się przyzwyczaić do częstych rozłąk, jednak ich uczucie z roku na rok jest coraz gorętsze.