Gorące powitanie superbohatera! Tak Ania Lewandowska przywitała Roberta w domu... co za pocałunek!

Robert Lewandowski spełnił w ostanią niedzielę swoje największe sportowe marzenie i zdobył z drużyną Bayernu Monachium puchar Ligii Mistrzów 2020. Anna Lewandowska, która cały czas wspierała męża, urządziła mu bardzo romantyczne powitanie, a zdjęcie ich namiętnego pocałunku opublikowała w mediach społecznościowych. Trenerka dodała też, że piłkarz jest wzorem dla całej ich rodziny. Zobaczcie, jak nazwała Roberta Lewandowskiego...

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie romantyczne i jednocześnie bardzo osobiste zdjęcie pocałunku, którym przywitała Roberta Lewandowskiego po powrocie do domu. Już wcześniej podkreślała na Instagramie, że razem z córkami bardzo za nim tęsknią, ale ta rozłąka okazała się owocna, bo polski piłkarz razem z Bayernem Monachium zapewnił sobie tytuł zwycięzcy Ligii Mistrzów 2020.

Fani pary gratulują im tego wielkiego sukcesu i spełnienia największego sportowego marzenia piłkarza, a w komentarzach podkreślają, że widać ogromną miłość między nimi:

Miłość ❤️

jesteście wspaniałą rodzinką i super się na was patrzy 😍 go go lewandowscy ❤️🔥

Pięknie ❤️ Gratulacje dla Was ❤️

To jest wasz sukces👌