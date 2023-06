Anna Lewandowska regularnie zamieszcza na swoim instagramowym profilu piękne kadry z urlopu na Majorce. Rodzina Lewandowskich spędza czas na hiszpańskiej wyspie bardzo aktywnie, ale nie brakuje też chwil błogiego relaksu. Właśnie paparazzi przyłapali małżeństwo podczas leniuchowania na pokładzie luksusowego jachtu! Co się działo? Zobaczcie nowe zdjęcia! Tak Anna i Robert Lewandowscy spędzają urlop na Majorce! Nowe zdjęcia paparazzi Anna i Robert Lewandowscy podczas rodzinnego urlopu na Majorce nie próżnują i każdego dnia oddają się kolejnym, wakacyjnym przyjemnościom. Ostatnio Anna Lewandowska pochwaliła się rodzinną sielanką , kiedy to trenerka, jej mąż oraz ich córeczki spędzali aktywnie czas w basenie. Nie brakuje również spacerów, zwiedzania okolicy, ale także... treningów! Para nawet na urlopie nie przestaje bowiem dbać o formę. Również na Majorce Anna i Robert Lewandowscy świętowali swoją 9. rocznicę ślubu , na czym przyłapali ich paparazzi. Teraz znów fotoreporterzy wykonali kilka zdjęć, kiedy to Lewandowscy oddawali się relaksowi na luksusowym jachcie. Sami spójrzcie! Zobacz także: Anna Lewandowska w genialnym kostiumie kąpielowym. Identyczny kupisz na wyprzedaży w Reserved Najwyraźniej Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się na rejs bez dzieci i postanowili spędzić czas ze znajomymi. Humory dopisywały i wygląda na to, że był to naprawdę gorący dzień na Majorce. Tego dnia Anna Lewandowska zdecydowała się założyć jedynie czerwono-zieloną górę od bikini z czarnymi kropkami, do której dobrała pleciony kapelusz w czerwonym kolorze, okulary przeciwsłoneczne z zielonymi oprawkami oraz jeansowe szorty. Robert Lewandowski z kolei zdecydował się na "stylizację" bez koszulki. Zobacz także: Anna Lewandowska wypoczywa z plażowym koszykiem droższym niż niejedne wakacje! Robert...