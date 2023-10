Zbliża się ulubiony moment w życiu rodzinnym Anny i Roberta Lewandowskich. Koniec rozgrywek ligowych, a także zbliżający się ostatni dzień szkoły Klary i Laury oznacza, że niedługo będą mogli rozpocząć wspólne wakacje. Ze względu na intensywny tryb piłkarz i trenerka zwracają dużą uwagę na to, by każdą wolną chwilę spędzać z córeczkami. Jednak wygląda na to, że dziewczynki nie będą tylko wypoczywały. Ich mama chce im zorganizować zajęcia.

Anna Lewandowska dzieli się przemyśleniami na temat wakacji córek

Już niedługo Anna i Robert Lewandowscy będą mogli wypocząć całą rodziną. Trenerka przekazała, że w Hiszpanii zakończenie roku szkolnego także zbliża się wielkimi krokami. Najwyraźniej jednak trenerka nie chce, by Klara i Laura jedynie wylegiwały się na plaży oraz zajadały się lodami. Gwiazda zasugerowała, że myśli nad zaplanowaniem córkom zajęć.

Bizneswoman wymieniła mnóstwo aktywności — od sportowych po artystyczne. Poprosiła swoich fanów o przesyłanie propozycji. Najprawdopodobniej jednak Klara i Laura spędzą na zajęciach tylko część czasu, by potem szaleć z rodzicami. Niewykluczone też, że Anna i Robert Lewandowscy wezmą udział, w niektórych aktywnościach razem z córkami.

Lada dzień zakończenie roku szkolnego i wakacje. Zawsze staramy się dobrze wykorzystać ten czas dla dzieci. W Hiszpanii można znaleźć wiele oferowanych miejsc/summer school, gdzie dzieci aktywnie spędzą czas. Od szkół tańca, po gimnastykę, surfing, pływanie, artystyczne zajęcia. A wy polecacie coś fajnego Barcelona/Majorka? — napisała trenerka na Instagramie.

Wiele wskazuje na to, że rodzina gwiazd w tym roku również zamierza część wakacji spędzić na Majorce. Warto przypomnieć, że Lewandowscy już od jakiegoś czasu ma tam własną willę. Za posiadłość na hiszpańskiej wyspie małżeństwo miało zapłacić nawet 3,5 miliona euro (dzisiaj to blisko 16,7 milionów złotych).

W rezydencji na Majorce Lewandowscy mogą liczyć na pełną prywatność. Willa jest schowana i nie ma bezpośredniego dostępu do morza. Jak donoszą hiszpańskie media, do nieruchomości zalicza się dom o powierzchni 411 metrów kwadratowych, który znajduje się na 1200 metrach kwadratowych działki.

