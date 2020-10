Anna Lewandowska ofiarą przestępców! Apeluje: "Proszę zgłaszajcie, że to oszustwo"

Sława ma swoje zalety, ale również i cenę. Wiedzą to zapewne Ania i Robert Lewandowscy. Żona najlepszego piłkarza Europy 2020 padła właśnie ofiarą oszustów, którzy wykorzystali jej wizerunek. Podszywając się pod słynną trenerkę przestępcy wyłudzają pieniądze wabiąc ludzi fikcyjnym konkursem. Ania Lewandowska ostrzega obserwujących jej profil na Facebooku, by nie dali się nabrać.

Anna Lewandowska padła ofiarą oszustów

Wykorzystywanie wizerunku gwiazd to dość częsta metoda, do jakiej uciekają się przestępcy. Powszechnie znane i lubiane postaci budzą zaufanie, podszywając się pod nie łatwiej skłonić kogoś do działania, na którym mogą stracić pieniądze. Przekonało się o tym wiele gwiazd - choćby Katarzyna Cichopek. Teraz ofiarą oszustów padła także Anna Lewandowska.

Na swoim profilu facebookowym napisała właśnie do obserwatorów, by nie dali się nabrać.

❗OSZUSTWO ❗😡

Proszę zgłaszajcie, że to oszustwo!!!!!! - zaapelowała.

O co chodzi? Podszywając się pod trenerkę za pomocą fikcyjnego konta w social mediach, oszuści namawiają do zarejestrowania się przy pomocy SMS i odebrania pieniędzy, które rzekomo rozdaje słynna para rozlosowanym osobom. Wysłanie wiadomości kończy się jednak wymierną stratą - SMS kosztuje ok. 30 zł. Stąd mocny apel Lewandowskiej o zgłaszanie tego typu oszustw.

Jak się okazuje, podobnych mechanizmów na wyłudzenie pieniędzy jest więcej. W komentarzach pod postem Ani obserwujący jej profil wklejają kolejne screeny z profili podszywających się czy to pod Lewandowską, czy też pod jej męża.

Zobaczcie jej wpis.

To kolejny dowód, że w sieci należy być bardzo ostrożnym. Lewandowska apeluje do fanów o zgłaszanie oszustw.