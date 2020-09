Katarzyna Cichopek padła ofiarą oszustów! Apel gwiazdy "M jak miłość" 

Katarzyna Cichopek na swoim InstaStory zamieściła ważny apel. Okazało się, że gwiazda "M jak miłość" padła ofiarą oszustów! Aktorka wyjaśniła, że jej wizerunek został nielegalnie wykorzystany i przy okazji Cichopek przestrzegła fanów przed pewnym produktem. Podziękowała im również za szybką reakcję, bowiem to dzięki nim gwiazda dowiedziała się o całej sytuacji.

Zobaczcie co się wydarzyło.

Wizerunek Katarzyny Cichopek został nielegalnie wykorzystany do reklamy kropelek na odchudzanie. Oczywiście aktorka przez pewien czas nie miała pojęcia, że pod jej nazwiskiem ktoś reklamuje "cudowny środek odchudzający". O całej sytuacji poinformowali ją czujni fani, którzy szybko domyślili się, że Cichopek nie ma nic wspólnego z reklamą nikomu nieznanych kropli.

Gwiazda "M jak miłość" postanowiła natychmiast zareagować - wystosowała specjalny apel i oświadczenie w tej sprawie, za pośrednictwem InstaStory.

Moi drodzy, od kilku dni przesyłacie mi "screeny" jakiś dziwnych kropel na odchudzanie, z którymi nie mam nic wspólnego! Chciałam was przestrzec - to jest oszustwo! Ktoś użył mojego wizerunku w celu reklamy tego podejrzanego produktu. Ja nie wiem w ogóle co to jest! Nigdy w życiu nie udzielałam wywiadu dla tego "artykułu" - bo to jest cały artykuł, są jakieś przygody "moje" dziwnej treści! - wyjaśniła Katarzyna Cichopek.