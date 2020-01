Anna Lewandowska odpowiedziała na zaczepki internautów, którzy wyśmiali jej naturalne sposoby leczenia Klary!

Anna Lewandowska odpowiedziała na zaczepki internautów! Trenerka zabrała głos w sprawie komentarzy, jakie pojawiły się w sieci po tym, jak zdradziła, że podczas przeziębienia córki stosowała naturalne metody leczenia. Zaledwie kilka dni temu Anna Lewandowska przyznała, że ma za sobą kilka nieprzespanych nocy. Okazało się wówczas, że mała Klara przeziębiła się. Internauci zaczęli dopytywać wówczas Anię, jakie metody leczenia stosuje w takich sytuacjach. Trenerka szczerze odpowiedziała, że smaruje Klarę gęsim smalcem.

Niestety, wyznanie Anny Lewandowskiej wywołało emocji w sieci. Głos zabrał nawet specjalista, doktor Łukasz Durajski. Lekarz na Instagramie wyśmiał metodę stosowaną przez trenerkę! Teraz Ania odpowiedziała na wszystkie zaczepki!

Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, że jej córeczka jest już zdrowa i wróciła już do przedszkola. Przy okazji trenerka odpowiedziała na wszystkie krytyczne komentarze i uszczypliwości, jakie pojawiły się w sieci po tym, jak przyznała, że podczas przeziębienia córki stosowała smalec gęsi.

Pytacie tutaj, wysyłacie mi różne screeny odnośnie mojej propozycji na domowe leczenie. Niech każdy robi to, co chce. Niech każdy stosuje takie rzeczy, które być może twojemu dziecku pomagają. Mojemu dziecku pomogło. Trzy dni, zdrowa, uśmiechnięta i to jest najważniejsze- powiedziała Anna Lewandowska. Chyba, że wybieracie od razu podanie antybiotyku, to już zostawiam wam- dodała podczas relacji.