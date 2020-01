Anna Lewandowska szczerze o drugiej ciąży: "Jest inna, brzuszek może być bardziej okazały"! Pokazała zdjęcie

Anna Lewandowska pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem i zdradziła, jak w tym wyjątkowym dla niej czasie dba o formę. Ile czasu poświęca na treningi?

Anna Lewandowska jest już w szóstym miesiącu ciąży i wkrótce po raz drugi zostanie mam - dziecko trenerki i Roberta Lewandowskiego najprawdopodobniej przyjdzie na świat w kwietniu. Ania w drugiej ciąży nie ukrywa rosnącego brzuszka i chętnie podkreśla go swoimi stylizacjami. Teraz pokazała swoim fanom na Isntagramie zdjęcie, na któym pozuje w krótkim sportowym topie odsłaniającym duży brzuszek.

Jak Anna Lewandowska wygląda w szóstym miesiącu ciąży? Musicie zobaczyć jej najnowsze zdjęcie!

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z sali treningowej i zdradziła swoim fankom, jak w szóstym miesiącu ciąży dba o formę. Jak często ćwiczy i czy w drugiej ciąży jest równie aktywna, jak w pierwszej?

(...) “Czy można trenować w ciąży?” Czy mi się chce? Czy mi się chce? TAK. To znaczy, zawsze mi się chciało 🙈, bo w mojej głowie aktywność fizyczna zawsze była wysoko na liście, ale teraz bardziej słucham ciała:-). A ono w trakcie ciąży podpowiada, co dla niego jest najlepsze. Tym samym, trenuję 3x w tygodniu, do tego pływam i spaceruję. Ale są też takie dni, kiedy zwyczajnie muszę odpocząć, bo wiem, że tego potrzebuję, bo wiem ile obowiązków mam na codzień - napisała Anna Lewandowska. Podczas pierwszej ciąży mogłam pozwolić sobie na większy "chillout" (choć u mnie nigdy nie było łatwo) obecnie, mając 2,5letnią energiczną córeczkę (genów 🤪) to uwaga moja skupiona jest na Niej.Druga ciąża jest inna. Mięśnie brzucha są już bardziej rozciągnięte, więc i brzuszek może zrobić się coraz bardziej okazały🤰- dodała.