Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Regularnie dzieli się z fanami swoimi nowymi produktami i pomysłami. Ostatnio na rynku pojawiły się zdrowe lody Anny Lewandowskiej, jak również napoje energetyczne. Tym trenerka razem przygotowała nowy kalendarz na 2019 rok i pochwaliła się nim na Instagramie.

MOTYWACYJNY KALENDARZ 2019

Pytaliście —> „Anka czy będzie kolejny kalendarz motywacyjny?” Taaaaaaaaaaak!

Cieszę się, że ten ostatni skradł Wasze serca! Jak to ja, nie zatrzymuje się ... no to ruszam z kolejnym!

JUŻ JEST - napisała Anna Lewandowska.