Ania Lewandowska obchodziła w piątek swoje 30. urodziny. (Zobacz też: Urodziny Anny Lewandowskiej. Wszystkie sekrety Anny Lewandowskiej) Najpierw kilka dni wcześniej świętowała je na dużej imprezie z mężem Robertem. Potem bawiła się już w gronie najbliższych przyjaciółek. Zabawa była wspaniała - prezenty, balony, tort... Ania po tak wspaniałym dniu postanowiła podziękować za wszystkie życzenia, i właśnie w tych podziękowaniach fani dopatrzyli się czegoś bardzo znaczącego. Niektórzy podejrzewają, że Ania... jest w drugiej ciąży! Skąd ten wniosek?

Więcej tutaj: Zobaczcie jak Anna Lewandowska bawiła się na ślubie córki Anny Korcz! WIDEO

Ania napisała takie podziękowania:

Dziękuję wszystkim za piękne życzenia! - napisała Ania. I właśnie dlatego urodziny są takie fajne... Bo przypominamy sobie swoje mocne strony, bo dostajemy setki życzeń, które motywują nas do działania, bo wiemy ile osób jest z Tobą i dobrze Ci życzy, bo wiesz, że warto robić to co robisz.