Miłość Anny Lewandowskiej do designerskich sneakersów jest tak wielka jak jej miłość do bezglutenowych ciasteczek i codziennych treningów. Lewandowska pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem, na którym pozuje w białych sneakersach zapinanych na rzepy. I na tym moglibyśmy skończyć je opisywać, gdyby nie fakt że ich cena to ponad połowa twoich miesięcznych zarobków. 2300 złotych - tyle dokładnie kosztują sneakersy od Stelli McCartney.

Na czym polega ich wyjątkowość? Sprawdź w naszej galerii.

