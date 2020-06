Anna Lewandowska szczerze o córkach. Jedna z nich ma niezły charakterek! Szybko się objawił 

Anna Lewandowska często publikuje na Intagramie rodzinne zdjęcia. Tym razem zdecydowała się pokazać, że jako młoda mama też czasem jest zmęczona i marzy o spotkaniu z przyjaciółkami poza domem. Przy okazji zdradziła też, jakie charaktery mają jej córki. Która z nich jest oazą spokoju?

Anna Lewandowska już nie raz udowodniła, że nie zamierza prezentować na Instagramie "lukrowanego macierzyństwa". Trenerka nie ma oporów, aby pokazać się bez makijażu czy zaprezentować worki pod oczami po nieprzespanej nocy. Tym razem jednak napisała kilka słów o córkach i poinformowała, że jej młodsza córka to oaza spokoju, ale za to Klara jest wulkanem energii. Teraz już wiadomo, która z dziewczynek sprawia, że gwiazda jest częściej zmęczona:

Kocham moje dzieci nad życie! Niemniej... chętnie zobaczyłabym się na takim babskim wypadzie za miasto 😉🤪 Malutka Laura to, póki co, oaza spokoju, ale Klara... to istna torpeda 🙈 Ciekawe po kim 🤔🤪- napisała Anna Lewandowska pod swoim zdjęciem, na którym widać zmęczenie na jej twarzy.